تعرّف على نتيجة مسحة شريف منير لفيروس كورونا

حرص الفنان شريف منير، على الخضوع لعمل مسحة طبية لاطمئنان على صحته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتشار عدد من الإصابات أخيرًا بين نجوم مهرجان الجونة. وشارك "منير" جمهوره مقطع فيديو أثناء عمل المسحة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق النجم شريف منير قائلًا: "عملت المسحة من باب الاطمئنان.. الحمد لله سلبي.. أوصيكم بالكمامة، على فكرة كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف علشان كده هتلاقوا مودي ماكنش كويس، وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك بس معلش هي جت كده". مودي ماكنش كويس، وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك بس معلش هي جت كده". Advertisements https://www.instagram.com/p/CHLwomrHwmG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Nov 4, 2020 at 1:22pm PST " target="_blank">شاهد الفيديو من هنا يذكر أن عاد مؤخرًا الفنان شريف منير إلى السوشيال ميديا مجددًا، بعدما انقطع عنها لمدة شهر، وذلك بعد تعرضه للتنمر هو وعائلته.

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