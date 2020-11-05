تعرّف على نتيجة مسحة شريف منير لفيروس كورونا

حرص الفنان شريف منير، على الخضوع لعمل مسحة طبية لاطمئنان على صحته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتشار عدد من الإصابات أخيرًا بين نجوم مهرجان الجونة.
وشارك "منير" جمهوره مقطع فيديو أثناء عمل المسحة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علق النجم شريف منير قائلًا: "عملت المسحة من باب الاطمئنان.. الحمد لله سلبي.. أوصيكم بالكمامة، على فكرة كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف علشان كده هتلاقوامودي ماكنش كويس، وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك بس معلش هي جت كده".
https://www.instagram.com/p/CHLwomrHwmG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Nov 4, 2020 at 1:22pm PST
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يذكر أن عاد مؤخرًا الفنان شريف منير إلى السوشيال ميديا مجددًا، بعدما انقطع عنها لمدة شهر، وذلك بعد تعرضه للتنمر هو وعائلته.
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