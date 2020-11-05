مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن تفاصيل دورته الخامسة

يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة التي تقرر انعقادها في الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر كموعد ثابت للمهرجان في دوراته المقبلة .

ومن المقرر أن يقام المؤتمر يوم الاثنين المقبل بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام الساعة السادسة

مساء، وتقدمه الفنانة لقاء سويدان.

بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم محمد صبحي رئيس اللجنة العليا وعدد من النجوم المشاركين في الدورة الخامسة في تخصصات مختلفة مثل : "الفنان نضال الشافعي والفنانة مروة عبد المنعم والفنان محسن منصور والفنان طارق صبري،

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ومديرة المهرجان الدكتورة انجي البستاوي".

يذكر ان تنطلق الدورة الخامسة من المهرجان في الفترة ما بين 16 إلى 20 نوفمبر الجارى بمدينة السلام شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي.

وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي .