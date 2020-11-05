بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة 6 نوفمبر، حفل إنشاد ديني للفنانة فاطمة الجنايني وفرقه النيل للآلات الشعبية. العامة لقصور الثقافة، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة 6 نوفمبر، حفل إنشاد ديني للفنانة فاطمة الجنايني وفرقه النيل للآلات الشعبية. يتضمن الحفل مجموعة من الأغاني الدينية، منها: القلب يعشق كل جميل، عليك صلاة الله وسلامه، يارايحين للنبي الغالي­، ولد الهدي، وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. النيل للآلات الشعبية بطلعت حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.