فن ومشاهير

تفاصيل وموعد إنطلاق المهرجان القومي للمسرح المصري

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ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل دورته الثالثة عشر في الفترة من 20 ديسمبر 2020 وحتي 4 يناير 2021 ، وتتلقى إدارة المهرجان حاليا ملفات كاملة بالأعمال المسرحية التي ترغب في المشاركة بالدورة المقبلة وسيغلق المهرجان باب التقديم يوم 8 نوفمبر 2020 .

 

المهرجان القومي للمسرح المصري غير من لائحته التنظيمية السابقة وجعل

التسابق في مسابقتين فقط هما مسابقة (العروض المسرحية) ومسابقة (المقال ) والتى تنقسم إلى : "النقدى التطبيقى" و "الدراسة النظرية".

 

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كما حددت اللجنة العليا للمهرجان من خلال عدة اجتماعات في الفترة السابقة الجهات التى من يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية وهى : (

البيت الفني للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية ومركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالي للفنون المسرحية.

 

 والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي)، أما عن شروط المسابقة فقد وضعت الصفحة الرسمية للمهرجان بالفيس بوك.

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