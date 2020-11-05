كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين اللاعب السعودي محسن خلف يدخل موسوعة غينيس دخل لاعب المنتخب السعودي ونادي أحد لكرة السلة، محسن خلف، موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات كأكبر لاعب سلة محترف بعمر 51 عاماً و 335 يوماً. محسن خلف

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