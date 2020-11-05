تراند اليوم : هنيدي عن مكسب الزمالك : الأبيض ماسك صفارة الحكم

احتفل الفنان محمد هنيدي بتأهل فريق الزمالك إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كتب هنيدي عبر حسابه على Twitter “الأبيض يحكم… مبروك لينا”.

وفاز فريق الزمالك على فريق الرجاء المغربي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك بفريق الأهلي في نهائي البطولة، لتكون المرة الأولى التي يصل فيها الفريقان إلى النهائي معا.

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على جانب آخر، انتهى محمد هنيدي مؤخرا من تصوير فيلمه “الإنس والنمس”، الذي يشاركه بطولته منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

يعد الفيلم عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامه “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.