تراند اليوم : ” المرأة ” .. بطلة أول فيلم روسي على متن المحطة الفضائية

أعلنت القناة التلفزيونية الروسية الأولى، أنه من المقرر أن تصبح المرأة الروسية شخصية رئيسية في فيلم روسي عن الفضاء.

وأوضح المكتب الصحفي للقناة، في بيان، أن الفيلم سيتم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية، وأن هذا القرار اتخذه منتجو الفيلم في مصلحة السيناريو وشعبية الفيلم.

وكان أصحاب المشروع قد أعدوا في وقت سابق نسختين من السيناريو يلعب الرجل دورا رئيسا في أولهما، أما ثانيهما فقضى بأداء المرأة للدور للرئيسي في الفيلم، وفقا لما ذكرته وكالة “تاس”.

واعتزم منتجو الفيلم أولا طرح مسابقة بمشاركة الرجال والنساء، ثم أجمعوا على منح ممثلة روسية دورا رئيسيا لاجتذاب عدد أكبر من المشاهدين.

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يذكر أن فيلم “التحدي” الدرامي الفضائي يعد مشروعا مشتركا لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة Yellow Black and White السينمائية الروسية.

وسيجري تصوير الفيلم في خريف عام 2021 على متن المحطة الفضائية الدولية. وستعلن القناة التلفزيونية الأولى عما قريب مسابقة بين الممثلات الروسيات المحترفات لاختيار ممثلتين أساسية واحتياطية لأداء الدور الرئيس في فيلم “التحدي”.

سيتوجب على الفائزتين في المسابقة تلقي دورة التدريب في مركز تدريب رواد الفضاء بضواحي موسكو.

وكان المخرج الروسي، كليم شيبينكو، المعروف بإخراجه لفيلم “ساليوت – 7” عن رائدي الفضاء الروسيين قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في القيام برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية لتصوير الفيلم على متنها.

جدير بالذكر أن مركبة “دراجون” الأمريكية المأهولة ستحمل في خريف عام 2021 المخرج ، داج لايمن، والممثل، توم كروز، إلى المحطة الفضائية الدولية لتصوير فيلم فضائي أمريكي.