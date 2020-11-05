تراند اليوم : فرح الجونة قلب بكورونا – الفيروس ضرب نجوم الفن وسلملي على التريند

عندما تحدث البعض عن كون عقد مهرجان سينمائي في هذا التوقيت، رغم أن مهرجانات العالم أجمع قد توقفت أو تم عقدها أونلاين، كان الرد أن هذا تشكيك في القدرة على السيطرة على الفيروس، وعلى اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت النتيجة أن تفشى الوباء بين النجوم والنجمات، الذين رأيناهم جميعا رأي العين لم يرتدي منهم الكمامة سوى أقل القليل.

النجمات اهتممن بإطلالاتهن وفساتينهن وركوب التريند… دون حساب لفيروس كورونا.

وكما أعلن الرئيس ترامب أنه فيروس صيني، علينا أن ندرك أن ما حدث في الجونة جعل منه فيروس الجونة الذي انطلق كالنار في الهشيم بين نجوم الوسط الفني.

وهنا نرفع صوتنا إلى جانبة مطالبة الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها على “فيس بوك”، الفنانين الذين أصيبوا بفيروس كورونا الإعلان عن إصابتهم.

وكتبت إيمان: “عارفة إن في شغلتنا دي لو حد تعب سواء كان تعب بسيط أو مزمن، مش بيرضى يقول خوفاً على شغله، ودا لِما تعودنا عليه من إن اللي بيتعب بيقعد في بيتهم”، مضيفة “وفيه ناس بتتعالج من أمراض صعبة بدون ما أي حد يعرف وناس بتعلن عن تعبها بعدما يتم شفائها، ورغم كدا بيفضلوا الناس برضوا مترددين يستعينوا بيهم في شغل”.

وأضافت “ولكن لما نكون بنتكلم عن وباء إحنا هنا قدام واجب أخلاقي أن الناس لازم يقولوا عشان يقفلوا دايرة العدوى ويحذروا كل المخالطين ودول بدورهم يتعزلوا، شكرا لكل الناس اللي بيعلنوا عن إصابتهم في كل مجال أو مكان”.

واختتمت “المرض مش عيب، العيب انك تتسبب في انتشاره، وربنا يشفي الجميع”.

أيتن عامر لزملائها الفنانين : أعلنوا عن إصابتكم يرحمكم الله

من جانبها استنكرت أيتن عامر رد فعل المصابين بفيروس كورونا الذين لم يعلنوا حتى الآن عن إصابتهم، في تصريح قالت صحف مصرية إنه يشير إلى حضور مهرجان الجونة، لكنها نفت ذلك في تغريدة عبر “تويتر”.

وكتبت أيتن عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” في البداية: “هما ليه لسة في ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتى”، ليرد عليها المخرج مجدي الهواري ويكتب: “حاجة غريبة جدا”. قبل أن ترد في تغريدة وتنفي أن يكون قصدها الفنانين ممن حضروا مهرجان الجونة.

كريم العدل يتوقع تفشي كورونا بين فنانين الجونة

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقع المخرج المصري كريم العدل، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، واختتم دورته الرابعة مساء الجمعة الماضية.

وقال العدل في منشور عبر “فيسبوك”: “الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة”.

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وأردف مناشدا الحضور بتوخي الحذر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة: “يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة الأول قبل ما يقابل أي حد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد”.

وقد أعلن منذ ساعات قليلة 4 فنانين إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلن مغني الراب ويجز عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر الاستوري الخاص به “يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا”.

وأيضا أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن منذ دقائق قليلة، إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا عبر حسابها على فيسبوك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكتبت سارة: “أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل”.

وأعلنت مصممة الملابس ريم العدل إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها بالفيسبوك عقب عودتها من مهرجان الجونة.

وكتبت ريم “رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف”.

وأضافت: “بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع”.

الفنانة نشوى مصطفى هي الأخرى أقلقت محبيها عليها حيث أعلنت أمس إصابتها بكورونا وكتبت على فيسبوك “ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا”.

وأضافت: “أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي”.

وبعدها بساعات قليلة نشرت استغاثة عبر فيسبوك “بموت حرفيا، بروتوكول العلاج معملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى”.