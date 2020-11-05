تراند اليوم : وصية شريف منير للجمهور بسبب كورونا – إتفرج

خضع الفنان شريف منير لمسحة فيروس كورونا المستجد.

نشر شريف عبر حسابه على Instagram، فيديو يظهر خلاله أثناء إجراء المسحة، والتي ظهرت نتيجتها سلبية، وعلّق كاتبا: “عملت المسحة من باب الاطمئنان.. الحمد لله سلبي .. أوصيكم بالكمامة.. على فكرة كاميليا بنتي هي اللي صورتني من غير ما أعرف، علشان كده هتلاقوا مودي مكنش كويس. وأنا مابحبش التكشير.. بحب الضحك.. بس معلش هي جت كده”.

يشار إلى أن الفنان شريف منير شارك في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه‎”. من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من ‏الفنانين ومنهم؛ ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، ‏سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة‎.‎