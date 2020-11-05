بالفيديو.. نصائح أحمد أمين لجمهوره قبل مشاهدة "ما وراء الطبيعة": خلوا الشبابيك مفتوحة

رنا صلاح الدين - طرحت منصة Netfilx مسلسل "ما وراء الطبيعة"، اليوم الخميس، والمأخوذ عن سلسلة الروايات التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

أحمد أمين، بطل المسلسل، وجه نصائح لجمهوره قبل مشاهدة المسلسل بطريقة طريفة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام",

أمين قال: "رحلة دكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهاردة، ياريت لو اتفرجتوا على مسلسل ما وراء الطبيعة نصيحتي، تبقوا ما بين حبايبكوا، في ضوء الشمس والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات بيبقى مخيف أكتر من الواقع".

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وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

والمسلسل من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.