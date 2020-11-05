ياسمين عبد العزيز تحتضن العوضي في أحدث ظهور.. وتعلق: "بطلي"

رنا صلاح الدين - تغزلت النجمة ياسمين عبد العزيز، في زوجها الفنان أحمد العوضي، في أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صورة حديثة ظهرت من خلالها وهي تحتضن العوضي، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"بطلي".

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وحازت الصورة فور نشر الصورة على صفة ياسمين إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها سواء من الوسط الفني أو خارجه، واكتفى العوضي بوضع قلوب حمراء تعبيرًا عن حبه الشديد لها.

وخاضت ياسمين عبد العزيز، الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "ونحب تاني ليه"، رفقة الفنان كريم فهمي وشريف منير، وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين وعلا رشدي.

يذكر إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تزوجت من الفنان أحمد العوضي في عيد ميلادها السابق، وذلك حسب ما صرح به العوضي أثناء ظهوره في أحد البرامج مؤخرا.