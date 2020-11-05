بالفيديو.. ويجز يكشف تفاصيل اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - أعلن مطرب الراب أحمد علي، الشهير بـ "ويجز" مؤخرا عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك على هامش تواجده في الجونة.

وعن تفاصيل اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا"، قال ويجز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أنه وعدد من أصدقائه لم يعانوا من أي أعراض، لكنه أجروا التحاليل بعدما علموا بأن هناك عدد من المتواجدين في الجونة والذين وخالطوهم، أصيبوا بكورونا.

وأضاف أنه حتى بعد التحليل لم تظهر أي اعراض، لكنهم بعدما عادوا إلى القاهرة بدأت بعض الأعراض تظهر عليهم، لافتا إلى أن الموضوع غير مزعج له، حيث أن الأعراض ليست قوية، فهو شعر وكأنه مجرد دور برد يصاحبه صداع.

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وكان ويجز قد كتب، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": " يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كثير".

مطرب الراب دعا كل من اختلط به لإجاء مسحة "كورونا"، قائلا: "فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا".