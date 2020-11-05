إيمان السيد للفنانين المصابين بـ"كورونا": "المرض مش عيب"

رنا صلاح الدين - طالبت الفنانة الكوميدية إيمان السيد، من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد19"، وبالتحديد من نجوم الوسط الفني الإعلان عن إصابتهم من أجل تحذير المخالطين وغلق دايرة العدوى أيضًا.

وكتبت إيمان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عارفة إن في شغلتنا دي لو حد تعب سواء كان تعب بسيط أو مزمن، مش بيرضى يقول خوفًا على شغله، وده لِما تعودنا عليه من إن اللي بيتعب بيقعد في بيتهم، وفيه ناس بتتعالج من أمراض صعبة بدون ما أي حد يعرف وناس بتعلن عن تعبها بعدما يتم شفاؤها، ورغم كدا بيفضلوا الناس برضوا مترددين يستعينوا بيهم في شغل".

ايمان السيد

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وتابعت:"ولكن لما نكون بنتكلم عن وباء إحنا هنا قدام واجب أخلاقي ان الناس لازم يقولوا عشان يقفلوا دايرة العدوى ويحذروا كل المخالطين ودول بدورهم يتعزلوا".

وأضافت:"شكرًا لكل الناس اللي بيعلنوا عن إصابتهم في كل مجال أو مكان، المرض مش عيب العيب أنك تتسبب في انتشاره، وربنا يشفي الجميع".

يذكر أن الفنانة إيمان السيد، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.