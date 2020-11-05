شاهد.. ريم أحمد ترزق بمولودتها الأولى

رنا صلاح الدين - رزقت الفنانة المصرية الشابة ريم أحمد بمولودتها الأولى من زوجها الفنان طه خليفة.

زوج الفنانة الشابة أعلن هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، حيث نش صورة لزينة غرفة المولودة، وكتبت على بالونة كبيرة: "إنها بنت".

طه خليفة أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "اللهم بارك لنا فى الموهوب والف حمد وشكر للواهب وارزقنا برها وبلغها اشدها.. ربنا يحفظها و يجعلها من الذرية الصالحة ان شاء الله".

ريم احمد

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وكانت الفنانة ريم أحمد قد أعلنت خبر حملها في مولودها الأول من زوجها، الممثل المصري طه خليفة، في شهر أغسطس الماضي.

ريم نشرت صورة استعرضت فيها انتفاخ بطنها بعد تقدمها في أشهر الحمل، وكتبت معلقة عليها: «كل سنة وانتم طيبين عيد اضحى مبارك.. دعواتكم لنا فى هذه الايام المباركة»، كما ارفقت الصورة بدعاء كتبت فيه: «اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير”. “اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير”. “اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض».