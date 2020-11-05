- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - رزقت الفنانة المصرية الشابة ريم أحمد بمولودتها الأولى من زوجها الفنان طه خليفة.
زوج الفنانة الشابة أعلن هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، حيث نش صورة لزينة غرفة المولودة، وكتبت على بالونة كبيرة: "إنها بنت".
طه خليفة أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "اللهم بارك لنا فى الموهوب والف حمد وشكر للواهب وارزقنا برها وبلغها اشدها.. ربنا يحفظها و يجعلها من الذرية الصالحة ان شاء الله".
ريم احمد
وكانت الفنانة ريم أحمد قد أعلنت خبر حملها في مولودها الأول من زوجها، الممثل المصري طه خليفة، في شهر أغسطس الماضي.
ريم نشرت صورة استعرضت فيها انتفاخ بطنها بعد تقدمها في أشهر الحمل، وكتبت معلقة عليها: «كل سنة وانتم طيبين عيد اضحى مبارك.. دعواتكم لنا فى هذه الايام المباركة»، كما ارفقت الصورة بدعاء كتبت فيه: «اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير”. “اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير”. “اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض».
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ريم أحمد ترزق بمولودتها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.