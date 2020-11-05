رانيا يوسف تعلق لأول مرة على زواجها للمرة الرابعة

متابعة بتجـــــــــــرد: علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لأول مرة، على الأنباء التي تحدثت عن زواجها للمرة الرابعة.

وقالت رانيا، في تصريحات تلفزيونية، “لا تمام كده فرحتوا بيا تلات مرات قبل كده، أنا تمام كده أكتر وقت فرحانة فيه من غير جواز الحمد لله”.

وكانت رانيا يوسف قد اصطحبت ابنتها إلى السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة بدورته الرابعة وأثارت الأخيرة الجدل بعد أن ارتدت فستان والدتها الشهير إعلامياً بـ”فستان البطانة”.