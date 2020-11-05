ياسمين عبد العزيز تحتضن أحمد العوضي وتبادله الرسائل الرومنسية

متابعة بتجـــــــــــــرد: أحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ضجة على المواقع بسبب صورة جديدة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيها ظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وهي تحتضنه بطريقة رومنسية.

وأثارت الاهتمام بالتعليق على الصورة حيث كتبت: “بطلي”، ورد عليها الممثل بعدد من رموز القلب الحمراء.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات حيث أثنى الكثيرون على العلاقة التي تجمع الممثلين وتمنوا لهما دوان الحياة السعيدة معاً.

ويشار إلى أن الناشطين على المواقع تداولوا في وقت سابق مقطعاً سجل لياسمين والعوضي وهما يستمعان إلى أحد قارئي العزاء أثناء حضور مراسم جنازة الفنان الراحل محمود ياسين. ولاحظ المتابعون أن الممثل يقف بطريقة تشبه تلك التي يعتمدها الحراس الشخصيون. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات وجاء فيها: “العوضي ماخذ وضعية البودي غارد مفتعل جداً” و”هو ماله واخد شخصية هشام عشماوي؟” و”على طول متعصب ونافخ عضلاته وجاهز يتخانق” و”رايح يعزي ولا داخل خناقه؟”.