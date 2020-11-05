شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين فى رسالة عتاب: فى ناس قريبة منى زمايلى وأصحابى معزونيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة عتاب لعدد من أصدقائها أو زملائها بالوسط الفنى الذين لم يقدموا لها واجب العزاء فى وفاة والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "فى ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابى ماعزونيش، وأنا قصدى معزونيش يعنى ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط".



رانيا ياسين

وأضافت رانيا، "لكن الحقيقة أنا مش زعلانه منهم لأنى مابقتش بزعل خالص لكن مستغربه موقفهم حاسه زى ما يكونوا هنجوا أو اتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين " لا اراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وفى وقت سابق، قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن والدها الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصاً عظيماً، لم يتخاذل يوما من الأيام عن مساعدتها فى أى شيء، مشيرة إلى أنه كان رغم تعب ومشقة التصوير التى كان يواجهها يوميا فى عمله إلا أنه كان حريصا دائماً على مساعدتها منذ الصغر، وكان يشعرها بالأمان دائماً، حتى وصل الأمر أنه كان يساعدها فى حل المسائل الدراسية أو ترجمة بعض الجمل.

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وأوضحت رانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى، أن والدها كان يشعر بغيرة عندما تقدم الفنان محمد رياض للزواج منها، علماً بأنه كان يحبه ويحترمه للغاية، مشيرة إلى أنه لم يوضح تلك الغيرة فى المنزل ولكن كان يفضفض بها بين أصدقائه ووالدتها شهيرة.

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التى جعلته فتى الشاشة على مدار عقود ماضية.