شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد 6 ديسمبر لعرضه رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المخرج أحمد خالد موسى، 6 ديسمبر موعد مبدئي لتصوير مسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد الذى يحمل اسم مبدئى "عش الدبابير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد سيد بشير، حيث بدأ مهندس الديكور فى بناء الديكورات الخاصة بالعمل، التى ستضمن أغلب مشاهد المسلسل بالاضافة إلى المشاهد الخارجية .

وسافر مخرج العمل أحمد خالد موسى لبيروت أمس، لمعاينة أماكن التصوير، وتستغرق رحلته 6 أيام متتالية، يستقر من خلالها على الشكل النهائى والملابس والديكورات وخلافه، حتى يصبح نجوم المسلسل جاهزين للتصوير مباشرة.

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"عش الدبابير" يجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتين نسائيتين سيتم الاعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.