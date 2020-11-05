شكرا لقرائتكم خبر عن درة تقطع شهر العسل بسبب حكاية "أروح لمين" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضطرالنجمة درة لقطع إجازة شهر العسل بعد زفافها من المهندس المعماري هانى سعد يوم الاثنين الماضى فى الجونة، حيث ترتبط درة بتصوير حكاية "أروح لمين" من مسلسل "إلا أنا" مع المخرج محمود كامل، بعدما تم إضافتها كحكاية ثامنة للعمل.

وتعاقدت درة على بطولة حكاية ثامنة بعنوان "أروح لمين" من مسلسل "إلا أنا" تأليف عبير سليمان وإخراج محمود كامل، حيث تم اضافة حكايتين جديدين على العمل الأولى "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، والثانية "أروح لمين" الذى يجرى التعاقد مع الفنانين المشاركين فيها، بعدما كان مقرر تقديم المسلسل من 6 حكايات.

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واحتفلت درة بزفافها على المهندس المعمارى هانى سعد يوم الاثنين الماضى في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين على رأسهم غادة عادل ودنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان ولطيفة وبشرى وجمال سليمان وخالد الصاوى وحنان مطاوع وشيرين رضا وهند عبد الحليم وآسر ياسين وجومانا مراد وأروى جودة وآخرين.

وكان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى