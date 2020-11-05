أيتن عامر توضح حقيقة تصريحاتها عن إصابة نجوم مهرجان الجونة بـ "كورونا": أرفض تحريف كلامي

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة المصرية أيتن عام مؤخرا عن تعجبهم من عدم إعلان البعض إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "هما ليه لسة في ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتى".

عدد كبير من الجمهور توقعوا أنها تقصد بكلامها النجوم الذين تواجدوا مؤخرا في مهرجان الجونة، خاصة بعد إعلان عدد منهم إصابتهم بالفيروس بالفعل.

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أيتن خرجت عن صمتها لتوضح ما كنت تقصده بتصريحاتها، حيث قالت: "أولا أرفض تحريف تصريحاتي.. ثانيا أنا قلت ناس، مقلتش فنانين،و مقلتش فى الجونة بالتحديد او اى مكان تانى".

وأضافت: "ثالثا اللى اقصده انه يجب إعلان المصابين عن اصابتهم منعا لانتشار العدوى احنا نجحنا فى احتواء الموجة الاولى و عايزين نحتوى الموجة التانيه الأخطر عشان اهلنا و عشان بلدنا".