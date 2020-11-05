بالفيديو| شريف منير يكشف نتيجة مسحة كورونا.. "معلش هي جت كدة"

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري شريف منير، جمهوره بفيديو ظهر من خلاله وهو يخضع لمسحة فيروس كورونا، حتى يطمئن على صحته بعد إصابة عددًا من الفنانين خلال الأيام الحالية.

ونشر شريف، الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وكشف عن نتجية المسحة، معلقًا قائلًا:"عملت المسحة من باب الاطمئنان الحمد لله سلبي أوصيكم بالكمامة".

وتابع:"على فكره كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف علشان كده هتلاقوا مودي ماكانش كويس وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك بس معلش هي جت كده" .

على جانب آخر عاد الفنان شريف منير للسوشيال ميديا من جديد. بعد قرار اعتزاله.

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الفنان المصري نشر صورة حديثة له، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "صباح الخير"، وقد عبر جمهوره عن سعادتهم بعودته لمواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وكان الفنان شريف منير قد أعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي في بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد تعرضه لهجوم شديد عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

شريف منير، قال في تدوينته: "أنا قررت اخد راحة من السوشيال ميديا أنا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي للي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وأضاف: "أنا لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني أنا مش حبه لأن الناس شايفة إن العادي انا اتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي إن ارد على الغلط".

وتابع: "وعلى فكرة انتو صح مكنش ينفع انزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده.. شكرا لكل جمهوري اللي حبني بجد وعارفني كويس.. استراحة شوية بقا".