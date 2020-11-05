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رنا صلاح الدين - خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بإطلالتها، في أولى حلقات مرحلة النصف نهائي من برنامج The Voice Senior.
نجوى تألقت بفستان من ماركة ALEX PERRY باللون الفسفوري، بكتف واحد وشق جانبي طويل، وقد بلغ سعره 1365 دولار.
نجوى كرم
الفنانة اللبنانية نسقت مع الفستان حذاء بكعب عالي بنفس اللون، وقد وصل سعره إلى 650 دولار.
نجوى كرم
وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد اعترفت مؤخرا أنها مغرومة حاليًا دون الدخول أول الكشف عن تفاصيل الشخص المغرمة به.
نجوى كرم
وقالت نجوى، في تصريحات تلفزيونية:"أنا على طول عايشة في غرام وإذا ما كان في رجل الغرام أنا عايشة حالة حب غير طبيعية".
وتابعت:"حلو الغرام بس وقفولي هالكرونا الله يخليكم مافي لمسة مافي غمرة ولا أي شي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نجوى كرم تتألق بالفسفوري في The Voice Senior.. كم بلغ سعر إطلالتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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