بعد عودتها من الجونة.. سارة عبدالرحمن تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - بعد عودتها من مهرجان الجونة، أعلنت الفنانة المصرية الشابة سارة عبد الرحمن، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

سارة عبدالرحمن كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت ايجابي للأسف، .. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

سارة عبدالرحمن

يذكر أن سارة عبدالرحمن قد شاركت مؤخرا في مهرجان الجونة السينمائي، وقد لفتت الأنظار خلال حضورها إحدى فعاليات المهرجان، بإطلالة بسيطة.

سارة عبدالرحمن

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سارة أطلت على السجادة الحمراء بفستان قصير بقصة الكب، يجمع الكثير من الألوان المختلفة، وقد اتسّم بقصّة الكشكشة عند منطقة الخصر.

سارة عبدالرحمن

وقد اتضح أن فستان الفنانة الشابة صناعة مصرية وسعره زهيد لا يتجاوز الـ650 جنيه فقط، وهو ما أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة عبدالرحمن