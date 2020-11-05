بالصورة| رانيا محمود ياسين: "ناس قريبة معزونيش في أبويا.. عموما متشكرين"

رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استغرابها من بعض الفنانين وأصدقائها أيضًا الذين لم يقدموا واجب العزاء في وفاة والدها النجم الكبير محمود ياسين، سواء عن طريق مكالمة أو رسالة .

ونشرت رانيا، صوة من الطفولة جمعتها بوالدها الراحل، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"في ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابي ماعزونيش وأنا قصدي معزونيش يعني ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط لكن الحقيقه أنا مش زعلانة منهم لأني مابقتش بزعل خالص".

وتابعت:"لكن مستغربه موقفهم حاسه زي ما يكونوا هنجوا أو أتأخروا علي واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها إزاي متأخر كده عموما تمام متشكرين" لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

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وشهدت جنازة محمود ياسين، تواجد كوكبة كبيرة من نجوم الفن وكان أبرزهم النجم أحمد السقا ونادية الجندي وزوجها وأشرف زكي وحسين فهمي وعزت العلايلي ورشوان توفيق وأشرف عبد الغفور وخالد النبوي وسوزان نجم الدين وعبدالله مشرف، هاني سلامة ولبلبة ودنيا عبد العزيز ومحمود حميدة وعماد رشاد وأحمد العوضي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز.

محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

يذكر أن رانيا محمود ياسين، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فلانتينو"، بطولة النجم الكبير عادل إمام، والذي قام بتأليفه أيمن بهجت قمر، وأخرجه نجله رامي إمام.