بالفيديو.. ليلى علوي تحتفل بعيد الحب المصري بمشاهد من فيلم "خرج ولم يعد"

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي بعيد الحب المصري، الذي حل أمس الأربعاء 4 نوفمبر، بمقطع فيديوضم عدد من مشاهد فيلمها "خرج ولم يعد".

ليلى علوي أرفقت المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "في يوم الحب المصري، حابة نفتكر سوا فيلم "خرج ولم يعد".

وأضافت: "قصة حب مصري أصيلة، بتبدأ في الريف، ببساطته وهدوئه وجماله وتفاصيله.. وبرؤية الجميل الراحل محمد خان، عرفنا معنى الحب البسيط البعيد عن صخب المدينة، مع "خيرية" و "عطية" وازاي عطية حبها ببساطتها وتلقائيتها وحب حياتها وحس بالانتماء ليها.

وفيلم "خرج ولم يعد" بطولة كل من يحيى الفخراني، وفريد شوقي، وليلى علوي، وعايدة عبدالعزيز، وتوفيق الدقن، ومن إخاج محمد خان.