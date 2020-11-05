مها أحمد تطلب من جمهورها الدعاء لـ نشوى مصطفى: "ربنا قادر على كل شيء"

رنا صلاح الدين - طلبت الفنانة مها أحمد، للدعاء من الجمهور، بعد إصابة صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بفيروس كورونا "كوفيد19"، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات بسبب سوء حالتها.

ونشرت مها، صورة جمعتها بصديقتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة:"ربنا يشفيكى ويعافيكى ربنا قادر على كل شيء وترجعى لبيتك وولادك وجمهورك وكل حبايبك دعواتكم".

مها احمد

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واستغاثت نشوى بوزارة الصحة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

وحرص نجل نشوى مصطفى، على أن يطمئن الجمهور على صحة والدته، وكتب عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك":"أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعوا لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيب".

وأضاف:"إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمسشتفى، شكرًا وزارة الصحة المصرية وشكرًا للفاضل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين".