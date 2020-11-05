شاهد.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بـ "لوك" جديد استعدادا لعودتها للشاشة

رنا صلاح الدين - فاجأت الإعلامية المصرية يهام سعيد جمهورها بنشر صورة حديثة لها، ظهرت فيها بـ "لوك" جديد، استعدادا لاقتاب عودتها للشاشة من جديد.

ريهام سعيد ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بعد أن قصت شعرها، وظهرت بتسريحة الشعر المبلل.

ووضعت الإعلامية عدسات ملونة باللون الأزرق على عينيها، وتزينت بمكياج ترابي قوي، منحها اللون البرونزي، وأطلت بـ "تيشيرت" أسود فوقه جاكت بنفس اللون.

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ريهام نشرت مقطع فيديو أثناء إجرائها هذا اللوكن ووجهت رسالة شكر للقائمين على إطلالتها، بقولها: "بجد من قلبي بشكر علاء التونسي و محمود عاشور و مصطفي دهب الكوافير اوي علي المجهود الي عملوه معايه".

وأضافت: "والفيديو ده عشان لما الصور تنزل محدش يقول فوتو شوب الناس دي فعلا تعبت عشان تقدم شكل جديد. بجد انتوا اجمل ناس في الدنيا".

وكانت شبكة قنوات النهار قد أعلنت مؤخرا عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد ، لتعود مجدداً الى بيتها، والتي انطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر .