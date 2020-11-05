يارا العشري تعلن إصابتها بـ "كورونا": إن شاء الله ماكنش عديت حد

رنا صلاح الدين - أعلنت الإعلامية المصرية يارا العشري، مقدمة برنامج "الخلاصة" على إذاعة "إنرجي"، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

يارا العشري كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "عملت تحاليل كورونا وطلعت إيجابية.. أي حد قابلته يعزل نفسه.. وإن شاء الله ماكنش عديت حد".

يارا العشري

يذكر أن الإعلامية يارا العشري قد تواجدت مؤخرا في مدينة الجونة، لتغطية فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكان عدد من الفنانين الذين تواجدوا في مهرجان الجونة قد أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" منهم الفنانة سارة عبدالرحمن، ومطرب الراب وبنجز، ومصممة الأزياء ريم العدل.