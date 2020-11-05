بالفيديو.. درة تستعرض أهم لقطات حفل زفافها.. وتوجه رسالة شكر

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة التونسية درة جمهوها بمقطع فيديو يضم أهم اللقطات من حفل زفافها، والذي أقيم يوم الاثنين الماضي 2 نوفمبر.
الفنانة التونسية وجهت رسالة شكر لكل من شاركها هذه اللحظات، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، حيث قالت: "شكرا لكل أصدقائنا وأحبّائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية".
وأضافت: "أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا.. وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".
يذك أن حفل الزفاف شهد حضور عدد من نجوم الفن ابرزهم أحمد السقا، وإلهام شاهين، وشريف مزي وزوجها ريهام أيمن، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وغيرهم.
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