تحذير من سمية الخشاب: "برجاء تحري الدقة"

رنا صلاح الدين - حذرت الفنانة سمية الخشاب، دون الكشف عن تفاصيل، بتحري الدقة قبل نشر أي بيان لها إلا بالرجوع لحساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال منصة إعلامية موثقة.
وكتبت سمية تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"برجاء تحري الدقه قبل نشر اي بيان علي لساني وعدم نشر او نقل اي اخبار انا لم اقم بنشرها بنفسي عن طريق حساباتي الرسميه او اي منصه اعلاميه موثقه او موثوق فيها. شكرا".
على جانب آخر تخوض الفنانة سمية الخشاب، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ويعد عودة لها للدراما بعد غياب سنوات.
وعبر سمية عن سعادتها البالغة، بتواجدها في المارثون الرمضاني، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"سعيدة جدا جمهوري الحبيب اني حاكون معاكم في رمضان 2021 ومتفائله جدا بـ(موسي ) اخراج محمد سلامه وتاليف ناصر عبد الرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان".
وتابعت:"دعواتكم لنا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعا ونقدر نسعدكم يا احلي واجدع جمهور".
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