هل تعرضت والدة درة لوعكة صحية شديدة بسبب ما أشيع حول زواج ابنتها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف حساب حمل اسم الفنانة التونسية درة على “فيسبوك” تعرض والدتها لوعكة صحية بسبب الأخبار التي انتشرت بعد زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد. وكُتب في منشور: “أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة. أمي عندها انسداد في الشريان وتعبت من امبارح صحافة وضغط ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها”.

وأضيف: “دعوا الخلق للخالق، ليس لأجلي لأجل أمي على الأقل واهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكراً لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي”. إلا أن هذه الرسالة لم تظهر على الحساب الذي نشرت عليه الفنانة صور حفل زفافها وإعلان عقد قرانها. ولهذا لم يتم التأكد من صحة الخبر.

ويشار إلى أنها خرجت في وقت سابق عن صمتها في تسجيل صوتي بثته إذاعة “موزاييك” التونسية وقالت فيه: “أشكر كل من بارك لي وفرح لي. كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف الظروف الصحية صعبة”.

وتابعت: “حبيت أكد إنني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياته معايا وأقول لمن يروجوا الاشاعات ويصطادوا في الماء العكر ربي يهديهم… كل انسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو. أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي الاي ربي وجهنا له لأننا نحبو بعضنا… واتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكراً لكل من فرح لي”.

وختمت بالقول: “نحب نضيف حاجة أخرى هذي أول مرة وآخر مرة سأتكلم فيها عن الموضوع. أطلب بكل احترام ولطف وتقدير واحترام من الناس والصحافيين ما يسألنونيش في الموضوع هذا. أنا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم في ما يخص اعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني أنا فقط”.