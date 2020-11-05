سمية الخشاب تحذّر: توّخوا الدقة

متابعة بتجـــــــــــرد: غرّدت الفنانة المصرية سمية الخشاب عبر حسابها في “تويتر” محذّرة من نقل أي أخبار أو بيانات غير موثوقة عن أي أمر يخصّها، مطالبةً بتحرّي الدقة قبل نشر أي بيانات على لسانها. كما طالبت بعدم نقل أي أخبار لم تصدر عنها من خلال حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو أي منصة موثوقة، قائلةً: “برجاء تحري الدقة قبل نشر أي بيان على لساني وعدم نشر أو نقل أي أخبار أنا لم أقم بنشرها بنفسي عن طريق حساباتي الرسمية أو أي منصة إعلامية موثقة أو موثوق فيها. شكراً”.

في جانب آخر، تعاقدت سمية الخشاب على مسلسل “موسى” لموسم رمضان 2021، ليكون ذلك هو تعاونها الأول مع الفنان محمد رمضان… وكتبت عبر حسابها في “تويتر”: “سعيدة جداً جمهوري الحبيب إني هكون معاكم في رمضان 2021 ومتفائلة جداً بـمسلسل موسى.. إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان.. ثقه في الله نجاح.. دعواتكم لنا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعاً ونقدر نسعدكم يا أحلى وأجدع جمهور”.

يُذكر أن آخر ما قدّمته سمية الخشاب من أعمال فنية، مسلسل “الحلال” الذي عُرض رمضان 2017، وشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد.