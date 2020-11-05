شيماء سيف تنفي مشاجرتها مع زوجة “شيكابالا”

متابعة بتجـــــــــــرد: كذّبت الفنانة شيماء سيف الأخبار التي انتشرت على بعض الصفحات عن خلاف وقع بينها وبين زوجة اللاعب محمود عبد الرازق الشهير بـ”شيكابالا”.

وكانت بعض الصفحات الرياضية قد كتبت أخباراً عن شجار وقع بين شيماء سيف وزوجة “شيكابالا”، بسبب أن شيماء صدّقت خبر وفاة نجم الزمالك وذهبت الى زوجته لتقديم التعازي.

ونفت شيماء كل ما كُتب، وعلّقت عبر حسابها في “فيسبوك” قائلةً: “كدب كدب كدب بجد نفسي أعرف بتستفادو إيه من الإشاعات دي، أنا أصلا عمري مقابلتها غير في فرح وكان شيكابالا جنبها وسلمنا واتصورنا بتألفوا الحاجات دي وتجيبوها منين”.

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يُذكر أن شيماء سيف تشارك في مسلسل “في بيتنا روبوت”، مع الفنانة دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى زاهر وعدد من ضيوف الشرف.

من ناحية أخرى، كان آخر مشاركات شيماء سيف الدرامية، ظهورها في مسلسل “الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق” (جمجوم وبم بم)، مع كلٍ من محمد عبد الرحمن “توتا”، ومحمد سلام، وميرنا جميل، وعدد كبير من نجوم الشرف، وهو من إخراج إسلام خيري.