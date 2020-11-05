بعد فيديو السرقة.. تصريحات أحمد مالك تفضحه

متابعة بتجــــــــــرد: لم يهنأ الفنان الشاب أحمد مالك، بعرض فيلمه الأوسترالي “حارس الذهب” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وفوجئ بانتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله داخل أحد المحال التجارية، وتم اتهامه بسرقة إحدى العبوات الصغيرة، وهو الأمر الذي أزعجه بشكل كبير وحرص على إقصاء هذه التهمة عنه.

وأكد أحمد مالك أنه لم يسرق العبوة بينما قام بشرائها ومعه الفاتورة التي تثبت ذلك، مهدداً من ساهم في نشر هذا الفيديو بالملاحقة القانونية.

لكن سرعان، ما تم البحث في دولاب حوارات أحمد مالك، التلفزيونية، وتبيّن أنه أدلى بتصريحات إعلامية خلال استضافته ببرنامج الدُمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”، وواجهته وقتها باعتراف إحدى صديقاته أن مالك لديه هواية سرقة الأشياء البسيطة منهم للاحتفاظ بها.

ولم ينكر ذلك وأكده، موضحاً أن سرقة هذه الأشياء هواية لديه. وأوضح مالك ذلك من خلال قوله بالحلقة: “أحب سرقة الحاجات الصغيرة البسيطة التي لا يشعر بها أحد مثل الطفايات والبرانص والشباشب في الفنادق”.