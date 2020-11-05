نسرين طافش: سأعلن تفاصيل حفل زفافي في الوقت المناسب

متابعة بتجـــــــــــرد: وضعت الفنانة السورية نسرين طافش، حداً للشائعات التي طالتها في الفترة الأخيرة، وتحديداً عقب تصريحها بأنها ستكون عروس 2021، وأوضحت في تغريدة لها أمس عبر حسابها بموقع “تويتر” أن العريس ليس كما أشيع عنه أنه خليجي ولا ينتمي لأي وسط سواء فني أو رياضي أو إعلامي.

وفي تصريحات صحفية أكدت نسرين، أنها ستعلن خلال الفترة المُقبلة التفاصيل الكاملة لموعد حفل زفافها، وستزيح الستار عن هوية عريسها، مؤكدة أنها لا تنزعج من اهتمام محبيها بمحاولة معرفتهم تفاصيل حياتها الخاصة، باعتبار ذلك من دافع محبتهم لها واهتمامهم بها.

ومن بين الشائعات التي لاحقت الفنانة السورية، أنها تمتلك ثورة تُقدر بنحو 90 مليون دولار، فجاء ردها على ذلك بطريقة ساخرة وقالت عبر حسابها بموقع “تويتر”: ” تصحيح لخبر مغلوط آخر… حيث إنه لم تنشر الصحيفة المحترمة أية بيانات أو معلومات عن رصيدي البنكي الوهمي المتداول أو العقارات الوهمية المتداولة في أكثر من خبر وصلني”، معبّرة عن رأيها عما يتم التداول به قائلة: “ويللا صيت غنى ولا صيت فقر”.

الفنانة نسرين طافش، تألقت خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، التي انتهت يوم الجمعة الماضي، وظهرت بأكثر من إطلالة نالت بها استحسان وإعجاب جمهورها.

وعلى صعيد فني، شاركت نسرين طافش، أخيراً، في مسلسل “الوجه الآخر” بجانب الفنان ماجد المصري، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.