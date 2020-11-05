حبيبة ليل واين تنفصل عنه بسبب ترامب

متابعة بتجـــــــــــرد: أصبح مغني الراب ليل واين أعزباً من جديد بعدما انفصلت عنه حبيبته عارضة الأزياء دينيس بيدوت، ويبدو أن تأييده للمرشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب كان السبب، بحسب موقع “تي إم زي” الأميركي.
وقبل حذف بيدوت حسابها في “إنستغرام” أمس الثلثاء، لاحظ المتابعون أنّها وليل واين توقّفا عن متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نشرت صورة أرفقتها بعبارة: “الحب لا يكفي في بعض الأحيان”.
وأمام هذه الدلالات التي أوحت بوجود مشاكل عاطفية نشبت بين الثنائي، أكدت المدوّنة لوف ب. سكوت روت أنّ حب واين لترامب كان هو المشكلة، خصوصاً بعد نشره الأسبوع الماضي صورة تجمعه به في حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ولم يحذف حتى الساعة مغني الراب صوره مع حبيبته السابقة في حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أنّ الثنائي أعلنا عن علاقتهما عبر “إنستغرام” الصيف الفائت، وكانا منفتحين جدًا في ما خص هذه العلاقة أمام العلن، الأمر الذي أثار استياء أولاد واين.
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