قصي خولي واسماعيل تمر.. “القصة كلا”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح مغني الراب السوري إسماعيل تمر عمل مصوّر جديد بعنوان “القصة كلا” بمشاركة الفنان قصي خولي بعدما قدما معاً أغنية “سوري أصيل” قبل عامين.

“القصة كلا” أغنية تحمل رسالة توعوية حول الأصدقاء الحقيقيين، وأن الانتقادات لا يجب ان تكون حاجزًا أمام أي أحد ليكمل مشواره في الحياة بل حافزًا ليكون قويًا ويحقق أهدافه. يناقش اسمعايل وقصي في عملهما قصة الإنسان الناجح الذي ما أن يحقق هدفه ويتقدّم خطوات رافضًا الاستسلام والخسارة، حتى يتعرض لحروبٍ ومؤامرات عدّة من أقرب المقربين ومن أبعد البعيدين.

على طريقة “الراب” يردّد قصي وإسماعيل كلمات اختبرناها، فكم مرّة خسرنا صديقًا، وكم مرّة خذلنا حبيبًا، وكم مرّة طعنا قريبًا، كلّما اقتنصنا هدفًا وسجّلنا نجاحًا وحققنا حلمًا!

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كليب الأغنية مميّز والصورة جميلة، فالألوان متناسقة والدّقة فائقة الجودة (4K)، تظهر فرقة موسيقية خلف اسماعيل وقصي لإخراج بسيط لكنه ذكي لإبراهيم قاسم.

نفيد بالذكر أن الكليب حقق نجاحًا سريعًا وحصد ما يقارب 500 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحه عبر قناة اسماعيل تمر في موقع “يوتيوب”.