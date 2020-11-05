“ليلة من العمر” لـ عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى بقيادة المايسترو هشام نبوي.

وقدم عاصي خلال الحفل مجموعة من أعماله الغنائية، وتجاوب معها الجمهور بالتصفيق والهتاف، استهلها بأغنية “كبيرة يا مصر”، التي أثارت الحماسة الوطنية للحضور، ووجه من خلالها التحية لمصر وشعبها مقدماً التهنئة لهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي، كما تقدم بالشكر للثقافة والأوبرا المصرية على الجهود المبذولة لنجاح المهرجان، أعقبها بـ”بحبك وبغار” و”ست الستات يا مصرية” ويا طير” “وأنى مارق مريت” و”قولى جاى أنا بعيد”، و”خليك بقلبي” و”الهوا طاير طاير”.

واستدعى عاصي ابنه الوليد إلى المسرح ليشاركه أداء أغنيتي “من هون نحن يا بشر” و”طيور بالعالي”، وبعدها تابع فقرته الفنية مقدّمًا بانوراما من أعمال عبد الحليم حافظ، “واحلف بسماها” التي اختتم بها الحفل.

وشارك عاصي الحلاني المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل، معربًا من خلال تعليقه عليها عن سعادته بلقاء الجمهور المصري فقال: “ليلة من العمر في القاهرة على مسرح دار الأوبرا”.

نفيد بالذكر أن الحفل أقيم على خشبة مسرح النافورة المكشوف، والذي تم تصميمه على الطراز العربي، وذلك لأول مرة في تاريخ افتتاح المهرجان، الذي كان يقام دائمًا في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.