حملة سخرية ضد شروط مشاهدة "ما وراء الطبيعة".. والمخرج يرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع المخرج المصري عمرو سلامة عدة قواعد لمشاهدة مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، المقرر عرضه على شبكة "نتفليكس" العالمية، الخميس.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" هو أول عمل مصري من إنتاج "نتفليكس"، وهو مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل.

المسلسل من إنتاج محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة وتأليف أحمد خالد توفيق وبطولة أحمد أمين ورزان جمال وآية سماحة.

وتأتي كل حلقة من المسلسل تحت عنوان خاص، وتم الكشف عن أسماء 6 حلقات وهي "أسطورة البيت، أسطورة لعنة الفراعنة، أسطورة الجاثوم، أسطورة النداهة، أسطورة حارس الكهف".

وتدور الأحداث حول شخصية رفعت إسماعيل وهو طبيب ساخر وسريع البديهة تصبح قناعاته بشأن العالم محل تساؤلات عندما يتعرض لظواهر غير طبيعية خارقة.

وتصحب رفعت إسماعيل، في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجى صديقته السابقة خلال الجامعة.







وسيتم عرض المسلسل مترجما إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 6 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية.

وفي محاولة لإثارة شغف الجمهور بالمسلسل وضع المخرج المصري عمرو سلامة 7 قواعد لمشاهدة نموذجية، وتفاعل مع منشوره الجمهور بشكل قوي.

كتب سلامة النصائح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس ٥ نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة".





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وأضاف: "المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة".





وتابع: "ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات ثانية فتقرأ الترجمة، لو من محبين السلسلة، فتوقع مبكرًا أن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق ١٠٠٪ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".

واختتم نصائحه قائلا: "لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ماتفرجش".

وقوبل هذا المنشور بحملة سخرية من المتابعين، الذين انتقدوا ما كتبه سلامة بشكل ساخر.





ومن أبرز التعليقات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت هتتفرج على المسلسل وقاعد ساكت كده؟ أمال أقف ساكت.. أنزل اشترى شاشة كبيرة بسرعة".

فيما كتب آخر: "هل لازم نكون مستحميين قبل ما نشوف المسلسل ولا عادي؟".





فيما استعان سلامة في رده على حملة منتقديه بصورة من فيلم "عندليب الدقي"، والتي يقول فيها محمد هنيدي "يا شباب والله كبرتوا الموضوع".



