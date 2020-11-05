تعرف على إيرادات فيلم "الصندوق الأسود" بعد أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الصندوق الأسود" نجاحا ملحوظا بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي. الفيلم تجاوزت إيراداته 2 مليون جنيه، إذ حقق في أسبوعه الأول إيرادات قدرها 2 مليون 520 ألف 740 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى، هي "زنزانة 7"، "توأم روحي"، "الغسالة"، "الخطة العايمة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، بالعمل بطاقة استيعابية قدرها 25% من طاقتها، كإجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، ومن إخراج محمود كامل.

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