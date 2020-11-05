والدتها فنانة شهيرة وهذا سر نزول سماح أنور لقبرها.. حكايات معالي زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 5 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، التي تُعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي تركن بصمتهن في الأعمال التي شاركن بها.

وعلى الرغم من رحيلها إلا أن أعمالها لازالت خالدة في أذهان الجماهير.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات والحكايات عن معالي زايد في عيد ميلادها:

- من مواليد القاهرة 5 نوفمبر عام 1953، واسمها الحقيقي معالي عبدالله المنياوي.

- تنتمي لعائلة فنية؛ فوالدتها الفنانة الكبيرة آمال زايد، وخالتها جمالات زايد، وقد تخرجت في كلية التربية الفنية، والمعهد العالي للسينما.

- بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الليلة الموعودة"، ولفتت الأنظار إليها ليطلبها المخرج عاطف سالم لتنضم إلى فيلم "ضاع العمر يا ولدي"، ثم توالت أعمالها الفنية لتصبح واحدة من أهم النجمات.

- شاركت معالي زايد في العديد من الأفلام بينها: "الشقة من حق الزوجة، البيضة والحجر، الفرن، الأرملة والشيطان، قضية عم أحمد، الزوجة تعرف أكثر، سيداتى آنساتى، الصرخة، والسادة الرجال".

- حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مشوارها الفني مثل أفضل ممثلة عن مسلسل "دموع في عيون وقحة"، وأفضل ممثلة عن فيلم السادة الرجال"

- لم تقتصر موهبة معالي زايد على التمثيل فقط، إذ قدمت عدد من المعارض الفنية لرسوماتها، وكان لها أكثر من معرض ناجح.

- تزوجت معالي زايد مرتين الأولى من مهندس وانفصلت عنه وتزوجت بعدها من طبيب ولم تستمر هذه الزيجة طويلا، وأنهن بالانفصال.

- في لقاء نادر مع الإعلامية هالة سرحان ببرنامج "الليلة"، عام 1997، قالت معالي زايد إن والدها كان ضابطًا بالجيش المصري برتبة "صاغ" (رائد حاليًا)، وحينما ولدت أرسل عسكري لتسجيلها في السجل المدني، قال له روح قول اسم المولودة (معالي)، فذهب العسكري للموظف قائلاً: "اسم المولودة معالي صاغ عبدالله المنباوي يافندم".

أضافت معالي: "أصبح اسمي في شهادة الميلاد معالي صاغ عبدالله المنباوي يا فندم".

- ابتعدت معالي زايد عن الأضواء لفترة بعد إصابتها بمرض السرطان، حتى توفيت في 10 نوفمبر 2014.

- عقب وفاة معالي زايد أثارت الفنانة سماح أنور الجدل خلال رثاءها بكلمة "مبروك" بعد وفاتها، وبررت "سماح"، تعليقها بأنها قصدت تهنئتها بتركها الدنيا التي كانت متعبة بها في الفترة الأخيرة، وقالت إنها كانت قريبة جدا من معالي زايد قبل وفاتها بأربع أو خمس سنوات، وكانتا صديقتين بالفعل لم ينقطع اتصالهما يوما.

- وخلال لقائها ببرنامج "فحص شامل"، قالت سماح أنور إنها نزلت قبر معالي زايد مؤكدة إنها لم تفعل ذلك إلا مرتين إحداهن مع والدتها، ومع معالي زايد، وإنها لا تعرف طقوس الدفن، لكنها كانت ترغب في الاطمئنان، كما في حالة والدتها، ومعرفة هل ستكون مرتاحة أم لا.