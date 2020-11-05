تراند اليوم : بعد أنباء انتشار مرض خطير بين فناني مصر .. فنانة شهيرة: نعم أغلبنا يخفي مرضه عن الإعلام

في الوقت الذي يتحدث فيه كثيرون عن إصابة عشرات الفنانين بفيروس كورونا بعد حضورهم مهرجان الجونة في مصر ، كان لفنانة مصرية رأيا آخر.

و علقت الفنانة إيمان السيد على ما تواتر حول إصابة الكثير من رواد مهرجان الجونة السينمائي بفيروس كورونا.

وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ فيس بوك: عارفة إن في شغلتنا دي لو حد تعب سواء كان تعب بسيط أو مزمن، مش بيرضى يقول خوفاً على شغله، ودا لِما تعودنا عليه من إن اللي بيتعب بيقعد في بيتهم، وفيه ناس بتتعالج من أمراض صعبة بدون ما أي حد يعرف وناس بتعلن عن تعبها بعدما يتم شفائها، ورغم كدا بيفضلوا الناس برضوا مترددين يستعينوا بيهم في شغل.

وأضافت: : ولكن لما نكون بنتكلم عن وباء إحنا هنا قدام واجب أخلاقي ان الناس لازم يقولوا عشان يقفلوا دايرة العدوى ويحذروا كل المخالطين و دول بدورهم يتعزلوا، شكرا لكل الناس اللي بيعلنوا عن إصابتهم في كل مجال أو مكان، المرض مش عيب العيب انك تتسبب في انتشاره، وربنا يشفي الجميع.

