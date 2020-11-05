رغم عدم ظهور أعراض.. ريم العدل تعلن إصابتها بـ"كورونا" بعد عودتها من الجونة

رنا صلاح الدين - أعلنت مصممة الأزياء ريم العدل، بعد عودتها من مهرجان الجونة بدورته الرابعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكتبت ريم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وتابعت:"بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابى وبعدها عملوا واحد تانى وطلع سلبى".

ريم العدل

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وأضاف:"بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع".

وكان مطرب الراب أحمد علي، الشهير بـ "ويجز" قد أعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك على هامش تواجده في الجونة.

مطرب الراب كشف تفاصيل حالته الصحية، في مقطع فيديو، حيث طمأن جمهوره، بقوله: " أحب أشكر كل الناس اللي دخلت تطمن عليا".

وأضاف ويجز: "الوضع مش صعب قوي، على أمل نعدي الشوية دول، وبعدين نحلل تاني ونطلع سلبي، ونرجع نغزو العالم مرة أخرى".