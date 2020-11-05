بعد استغاثتها بسبب "كورونا".. نجل نشوى مصطفى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدته

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، الثلاثاء الماضي، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد19".

استغاثت نشوى بوزارة الصحة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

وحرص نجل نشوى مصطفى، على أن يطمئن الجمهور على صحة والدته، وكتب عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك":"أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعوا لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيب".

وأضاف:"إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمسشتفى، شكرًا وزارة الصحة المصرية وشكرًا للفاضل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين".

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نشوى مصطفى

وكانت نشوى مصطفى قد كتبت، عبر حسابها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل".

وأضافت:"لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي".