رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية ميار الببلاوي، لوعكية صحية دخلت على إثرها إحدى المستشفيات أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية. ونشر نجلها محمد عبر الصفحة الشخصية لوالدته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لها وهي في المستشفى على فراش المرض. ميار الببلاوي وعلق محمد، على الصور قائلًا:"أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي.. ماما في أمريكا وتعبانة أوي.. أسألكم الدعاء ليها أرجوكم". ميار الببلاوي Advertisements ميار الببلاوي وفور نشر نجل ميار الببلاوي، هذه الصورة تمنى العديد من محبيها ومتابعيها الشفاء العاجل لها. ميار الببلاوي يُذكر أن الفنانة ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، واتجهت لتقديم البرامج التلفزيونية التي تهم المرأة والمجتمع، وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC والمحور.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| نقل ميار الببلاوي إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية.. ونجلها: "أدعولها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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