شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن يوضح سر توقف مسلسل منى زكى "تقاطع طرق" لمدة 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال المخرج تامر محسن، يصور يوميًا مسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تأجل عرضه فى رمضان الماضى بسبب ضيق الوقت، حيث يتبقى له 4 أسابيع وينتهى من التصوير بشكل كامل، ليتفرغ بعدها لمونتاج ومكساج المسلسل ليصبح جاهزًا للعرض فى موسم رمضان.

وأوضح تامر محسن لـ الخليج 365، أن السبب الحقيقى لتعطل المسلسل هو جائحة كورونا التى اجتاحت العالم أجمع، مشيرًا إلى أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الفنانين الأجانب من أمريكا ودول أخرى، وأثناء التصوير اضطر هؤلاء الممثلين لمغادرة مصر، وهم مشاركين بشكل كبير فى الأحداث، لافتًا إلى أن حركة الطيران فى العالم كانت شبه معدومة، ولذلك اضطر لتوقف المسلسل، فضلاً عن أن الإجراءات الاحترازية فى مصر خوفًا على الممثلين، كانت سبباً قوياً فى تأجيل المسلسل للعام الحالى.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

يشارإلى أن المخرج تامرمحسن، أعلن منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان الجونة، عن تحضيراته المبدئية لمسلسل "القاهرة"، وهو مسلسل مكون من 3 أجزاء، ويتضمن كل جزء 8 حلقات مأخوذ عن روايات نجيب محفوظ، وهومن تأليف مريم ناعوم.