ماركل أول إمرأة ملكية تصوت في الانتخابات الأميركية

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أدلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بصوتها لاختيار رئيس للولايات المتحدة لتكون بذلك أول إمرأة ملكية تشارك في التصويت للانتخابات الأميركية. وحثت ميغان في الشهور الأخيرة متابعيها على المشاركة في العمل الديمقراطي هذا.
ووضعت ميغان كلماتها في موضع التنفيذ حيث أنها قامت بالتصويت في الانتخابات. وتعتبر دوقة ساسكس أنها أول شخص في العائلة المالكة الحديثة البريطانية صوت في الاتنخابات الأميركية، بعد انفصالها الكامل عن العائلة المالكة واستقرارها في أميركا.
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