من صوت لهيفا وهبي في الانتخابات الأميركية؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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حصلت النجمة هيفا وهبي على صوت في الانتخابات الأميركية، حيث أقدم أحد المواطنين في ولاية ميشيغن الأميركيّة بكتابة إسم النجمة هيفاء وهبي أثناء إقتراعه للرئيس الأميركي الجديد، والتقط صورة لورقة التصويت الرسميّة وعليها إسم هيفا وهبي.

وتم تداول ورقة التصويت بشكل كثيف على مواقع التواصل الإجتماعي، وأيّده ناشطون لبنانيون وعرب على تويتر بالقول: "بين ترامب وبايدن، نختار أيضاً هيفاء"، وتغريدات أخرى مثل "هيفاء وهبي للرئاسة الاميركية".