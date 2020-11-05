"ما وراء الطبيعة" أول عمل مصري من إنتاج نتفلكس

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ستبدأ منصة نتفليكس اليوم الخميس في عرض حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" وهو أول عمل مصري من إنتاجها.

المسلسل مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل. وبيعت من تلك الكتب التي لاقت الاستحسان أكثر من 15 مليون نسخة.

ويدور المسلسل حول شخصية رفعت إسماعيل وهو طبيب ساخر وسريع البديهة تصبح قناعاته بشأن العالم محل تساؤلات عندما يتعرض لظواهر غير طبيعية.