شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يشارك هنا الزاهد إحدى حكايات مسلسل "حلو الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعاشة فنية يعيشها حالياً النجم محمود عبد المغنى، حيث انتهى مؤخراً من تصوير آخر مشاهده في مسلسل "خيط حرير"، بطولة مى عز الدين، والذى يعرض على قناة on، وظهر عبد المغنى بشكل لافت للنظر، حيث يجسد شخصية المدير العام للشركة التي تمتلكها مى عز الدين في أحداث المسلسل.



محمود عبد المغنى

كما يشارك عبد الغنى في إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد، والمقررعرضه الفترة المقبلة، من إخراج خالد الحلفاوى، حيث يتعاون عبد المغنى مع هنا الزاهد لأول مرة.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.